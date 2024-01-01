Gecko Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gecko memeleri Solana kültürüdür. Kurbağa sende kalsın, biz Gecko'yu istiyoruz.Not: Gecko Coin'in (GECKO) CoinGecko Enterprise tarafından çıkarılan bir kripto para türü olmadığını lütfen göz önünde bulundurun. Gecko Coin (GECKO), yalnızca token adıdır ve CoinGecko Enterprise ile doğrudan ilişkili değildir.