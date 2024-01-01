GDC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GDC, Oyun, Spor, eSporlar ve OTT canlı yayın gibi küresel eğlence içeriklerine özel, etkileşimli canlı yayın platformuna sahip, NFT pazarı, De-Fi ve kripto cüzdanıyla yenilikçi ve uygulanabilir bir Blockchain ekosistemidir.