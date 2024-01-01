GDC | GDC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GDC Hızlı Proje Tanıtımı
GDC, Oyun, Spor, eSporlar ve OTT canlı yayın gibi küresel eğlence içeriklerine özel, etkileşimli canlı yayın platformuna sahip, NFT pazarı, De-Fi ve kripto cüzdanıyla yenilikçi ve uygulanabilir bir Blockchain ekosistemidir.GDC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGDC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGDC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz