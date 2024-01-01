GBC | GBC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GBC Hızlı Proje Tanıtımı
GoldenBlock is an Ethereum blockchain-based global real estate platform.It can digitize both tangible assets such as buildings and land and also intangible assets such as ownership in the real estate transactions.Also users can execute P2P (Peer-to-peer) trading systems directly within the GoldenBlock platform.GBC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGBC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGBC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000