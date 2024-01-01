GB | GB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GB Hızlı Proje Tanıtımı
Gecko Bank, size güvenli ve şeffaf bir alım satım platformu sunmanın ötesinde, aynı zamanda dinamik ve yaratıcı bir topluluğun parçası olma fırsatı sunuyor. Amacımız, herkesin kolayca erişebileceği bir finansal ekosistem oluşturmaktır.GB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGB
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz29,000,000