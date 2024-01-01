Galaxy Wallet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Galaxy Wallet Company, Web3.0 dünyasının heyecanını deneyimlemenizi sağlayan, kullanıcılar tarafından çok sevilen ve güvenilen bir dijital cüzdan yarattı.