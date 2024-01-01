Galaxy Wallet | GAX1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Galaxy Wallet Hızlı Proje Tanıtımı
Galaxy Wallet Company, Web3.0 dünyasının heyecanını deneyimlemenizi sağlayan, kullanıcılar tarafından çok sevilen ve güvenilen bir dijital cüzdan yarattı.Galaxy Wallet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GAX1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGAX1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAX1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000