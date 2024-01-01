Galaxy Wallet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Galaxy Digital Assets 2018 yılında ortaya çıkıp, üstün teknolojisi ve küresel finansal ortakları ile dijital varlık yönetiminde hızla lider olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara seçkin, güvenli ve verimli dijital finansal çözümler sunmayı vaat ediyoruz.