Galaxy Wallet | GAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Galaxy Wallet Hızlı Proje Tanıtımı
Galaxy Digital Assets 2018 yılında ortaya çıkıp, üstün teknolojisi ve küresel finansal ortakları ile dijital varlık yönetiminde hızla lider olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara seçkin, güvenli ve verimli dijital finansal çözümler sunmayı vaat ediyoruz.Galaxy Wallet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GAX Token MEXC'de
MEXC Borsası, Galaxy Wallet (GAX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GAX
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000