Gameluk | GAME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gameluk Hızlı Proje Tanıtımı
Gameluk, özellikle yüksek kaliteli oyunlar için tasarlanmış açık kaynaklı bir Katman 1 blok zinciridir. 30,000 TPS'ye ulaşmak için özgün fikir birliğinden ve teknik atılımlardan faydalanmaktadır. Gameluk geliştirme standartlarının çoğu token arayüzlerine odaklanmaktadır. Bu standartlar, akıllı sözleşmelerin uyumluluğunun korunmasına yardımcı olur; örnek olarak, yeni bir proje bir token yayınladığında, bu token mevcut merkeziyetsiz borsalarla uyumlu kalır.Gameluk geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGAME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000