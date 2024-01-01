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Gameluk, özellikle yüksek kaliteli oyunlar için tasarlanmış açık kaynaklı bir Katman 1 blok zinciridir. 30,000 TPS'ye ulaşmak için özgün fikir birliğinden ve teknik atılımlardan faydalanmaktadır. Gameluk geliştirme standartlarının çoğu token arayüzlerine odaklanmaktadır. Bu standartlar, akıllı sözleşmelerin uyumluluğunun korunmasına yardımcı olur; örnek olarak, yeni bir proje bir token yayınladığında, bu token mevcut merkeziyetsiz borsalarla uyumlu kalır.