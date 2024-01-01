GAINS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GAINS, Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira ve çok daha fazlası gibi devler de dahil olmak üzere 300'den fazla projeye 6 yıllık 30 milyon $'dan fazla yatırım geçmişine sahip bir launchpad ve merkeziyetsiz bir VC'dir.