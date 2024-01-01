GAINS | GAINS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GAINS Hızlı Proje Tanıtımı
GAINS, Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira ve çok daha fazlası gibi devler de dahil olmak üzere 300'den fazla projeye 6 yıllık 30 milyon $'dan fazla yatırım geçmişine sahip bir launchpad ve merkeziyetsiz bir VC'dir.GAINS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GAINS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGAINS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAINS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000