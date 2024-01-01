GENAIS | GAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GENAIS Hızlı Proje Tanıtımı
Bağlanabilirliğin İnovasyonla Buluştuğu Yer. Genais ile kablosuz devrime katılın. Merkeziyetsiz altyapımız daha akıllı, daha bağlantılı bir geleceğin yolunu açıyor. Merkeziyetsiz kablosuzun sınırsız olanaklarını bugün bizimle keşfedin.GENAIS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000