Genesis Asset Chain | GAC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Genesis Asset Chain Hızlı Proje Tanıtımı
Genesis Asset Chain (GAC), dijital varlık ticaretinin sınırlarını tamamen yeniden tanımlama vizyonuyla devrim niteliğindeki blok zincir teknolojisinden doğmuştur. GAC, geleneksel finansal hizmetlerdeki engelleri yıkmaya ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara hizmet veren kapsayıcı bir platform oluşturmaya kendini adamıştır.Genesis Asset Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGAC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,001