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Genesis Asset Chain (GAC), dijital varlık ticaretinin sınırlarını tamamen yeniden tanımlama vizyonuyla devrim niteliğindeki blok zincir teknolojisinden doğmuştur. GAC, geleneksel finansal hizmetlerdeki engelleri yıkmaya ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara hizmet veren kapsayıcı bir platform oluşturmaya kendini adamıştır.