Frax Share | FXS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Frax Share Hızlı Proje Tanıtımı
Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithmsFrax Share geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FXS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFXS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFXS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-12-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz