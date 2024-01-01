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FWC Token, kullanıcıların kripto futbol dünyasına girebilmeleri için futbol ve kripto para birimlerini bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. FWC, kullanıcıların güvenlik ve emniyetlerini korurken dijital para birimleri oluşturmasına olanak tanıyan bir dijital para birimi platformudur.