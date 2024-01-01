FWC Token | FWC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FWC Token Hızlı Proje Tanıtımı
FWC Token, kullanıcıların kripto futbol dünyasına girebilmeleri için futbol ve kripto para birimlerini bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. FWC, kullanıcıların güvenlik ve emniyetlerini korurken dijital para birimleri oluşturmasına olanak tanıyan bir dijital para birimi platformudur.FWC Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFWC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFWC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000,000,000,000