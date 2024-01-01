mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

FUTURE | FUTURE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

FUTURE Hızlı Proje Tanıtımı

Halihazırda piyasada bulunanlardan daha istikrarlı, gelecek vaat eden ve daha güvenli bir sanal coin oluşturmak maksadıyla 2021 yılında başlatılan bir projedir. FUTURECOIN, yatırımcılara geleceğe yatırım yapma imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu coinin yanında yer alan tüm projeler hakkında finansal veriler sunmasını, %100 şeffaflık sağlamasını ve yatırımcıların başlatılan projelerden elde edilen kârın belirli bir yüzdesiyle ödüllendirilmesini arzuluyoruz.
FUTURE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FUTURE Token MEXC'de

MEXC Borsası, FUTURE (FUTURE) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FUTURE alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FUTURE satın almak veya MEXC FUTURE ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FUTURE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FUTURE vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFUTURE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFUTURE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
FUTURE Fiyat HesaplayıcıFUTURE Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM