FUTURE | FUTURE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FUTURE Hızlı Proje Tanıtımı
Halihazırda piyasada bulunanlardan daha istikrarlı, gelecek vaat eden ve daha güvenli bir sanal coin oluşturmak maksadıyla 2021 yılında başlatılan bir projedir. FUTURECOIN, yatırımcılara geleceğe yatırım yapma imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu coinin yanında yer alan tüm projeler hakkında finansal veriler sunmasını, %100 şeffaflık sağlamasını ve yatırımcıların başlatılan projelerden elde edilen kârın belirli bir yüzdesiyle ödüllendirilmesini arzuluyoruz.FUTURE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFUTURE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFUTURE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz