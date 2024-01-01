Fund | Fund Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fund Hızlı Proje Tanıtımı
Unification ekosistemini besleyen yerel tokendir. FUND, Beacons, WRKChains ve UNODE'u güçlendirir (2023'de başlatılacaktır). Unification $FUND, WRKChains'in başlatılmasına izin veren hibrit bir blok zinciridir.Fund geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Fund Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFUND
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFUND
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz120,000,000