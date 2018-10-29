Fantom | FTM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fantom Hızlı Proje Tanıtımı
Fantom, dağıtık defter teknolojisi yığınıdır. Temelinde, yüksek performanslı sanal makine ve güvenli, emniyetli akıllı sözleşme yürütmesiyle birlikte yeni ölçeklenebilirlik yöntemleri içeren DAG tabanlı dağıtık defterdir.Fantom geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FTM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFTM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFTM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-10-29
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0431 USDT
Maksimum Arz3,175,000,000