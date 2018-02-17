FSN | FSN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FSN Hızlı Proje Tanıtımı
Fusion Foundation, merkeziyetsiz küresel finans için yeni nesil altyapı oluşturan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yenilikçi şirketlere, geliştiricilere, eşler arası zaman ve değer tabanlı uygulamalar oluştururken ihtiyaç duydukları açık kaynak teknolojisini sağlayarak, daha önce mümkün olandan daha erişilebilir, verimli ve şeffaf finansal işlemlere ulaşabildikleri bir dünyanın keyfini çıkarmasını sağlamaktadır. Fusion'ın daha önce en iyi 20 küresel blok zinciri projesini (VeChain ve QTUM) başlatan bir blok zinciri öncüsü olan Kurucu ve CEO DJ Qian liderliğindeki deneyimli uzman ekibi, finansal kurumlar, kripto para şirketleri, işletmeler, eşler arası borç verenler, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri, akademi ve daha geniş blok zinciri toplulukları için çalışıyor. Fusion blok zinciri, diğer blok zincirleri ve finansal sistemler arasında farklı kripto para tokenleri, dijital varlıklar, zincir dışı değerler, veri kaynaklarının oluşturulması ve alım satımını sağlayan temelleri sunan Fusion, değerlerin serbest değişimi amacıyla küresel olarak erişilebilir bir sisteme gittikçe fazla yaklaşıyor. Fusion ve ortaklık programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.fusion.org adresini ziyaret edebilirsiniz.FSN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFSN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFSN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-02-17
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz81,920,000