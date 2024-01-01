Frenzy | FRZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Frenzy Hızlı Proje Tanıtımı
Frenzy, içerik üreticilere, şirketlere ve topluluklara kendi açık metaverse deneyimlerini şekillendirmeleri için altyapı ve araçlar sağlayan çığır açıcı bir sosyal platformdur. Kusursuz entegrasyonu, merkeziyetsiz yapay zekası, akıllı cüzdanı ve topluluk ve içerik geliştirmeye odaklanmasıyla Frenzy, sanal dünyalarda etkileşim ve etkileşim kurma şeklimizde devrim yaratmayı amaçlamaktadır.Frenzy geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FRZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFRZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFRZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000