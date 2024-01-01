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Frenzy, içerik üreticilere, şirketlere ve topluluklara kendi açık metaverse deneyimlerini şekillendirmeleri için altyapı ve araçlar sağlayan çığır açıcı bir sosyal platformdur. Kusursuz entegrasyonu, merkeziyetsiz yapay zekası, akıllı cüzdanı ve topluluk ve içerik geliştirmeye odaklanmasıyla Frenzy, sanal dünyalarda etkileşim ve etkileşim kurma şeklimizde devrim yaratmayı amaçlamaktadır.