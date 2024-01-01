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Fruits Eco-Blockchain Projesi, herkese açık, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak için bir PoC (Proof-of-Capacity) algoritması kullanır. Son derece düşük güç tüketimi, yüksek güvenlik ve işlem ücreti olmadan sürdürülebilir bir ekonomik döngü gerçekleştirir. Bu tür PoC tarafından yaratılan ekonomik döngümüz, küresel hayırseverliği canlandırmayı amaçlayan benzersiz bir blok zinciri ekonomisi sağlar.