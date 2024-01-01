Fruits | FRTS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fruits Hızlı Proje Tanıtımı
Fruits Eco-Blockchain Projesi, herkese açık, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak için bir PoC (Proof-of-Capacity) algoritması kullanır. Son derece düşük güç tüketimi, yüksek güvenlik ve işlem ücreti olmadan sürdürülebilir bir ekonomik döngü gerçekleştirir. Bu tür PoC tarafından yaratılan ekonomik döngümüz, küresel hayırseverliği canlandırmayı amaçlayan benzersiz bir blok zinciri ekonomisi sağlar.Fruits geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFRTS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFRTS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000,000