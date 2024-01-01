Force | FRC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Force Hızlı Proje Tanıtımı
SNKRZ bir Web3 fitness platformudur. Kullanıcılar yürüyerek, koşarak veya bisiklete binerek FORCE tokenleri kazanabilir ve bunları SNKRZ'lerini yükseltmek için kullanabilir. Ek olarak, kullanıcılar gerçek bir haritayı taklit eden SNKRZ LAND'de başkalarıyla rekabet ederek kişisel derecelerini yükseltebilir ve antrenmanlarından keyif alabilirler.Force geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FRC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFRC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFRC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000