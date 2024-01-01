Force geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SNKRZ bir Web3 fitness platformudur. Kullanıcılar yürüyerek, koşarak veya bisiklete binerek FORCE tokenleri kazanabilir ve bunları SNKRZ'lerini yükseltmek için kullanabilir. Ek olarak, kullanıcılar gerçek bir haritayı taklit eden SNKRZ LAND'de başkalarıyla rekabet ederek kişisel derecelerini yükseltebilir ve antrenmanlarından keyif alabilirler.