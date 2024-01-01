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Force | FRC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Force Hızlı Proje Tanıtımı

SNKRZ bir Web3 fitness platformudur. Kullanıcılar yürüyerek, koşarak veya bisiklete binerek FORCE tokenleri kazanabilir ve bunları SNKRZ'lerini yükseltmek için kullanabilir. Ek olarak, kullanıcılar gerçek bir haritayı taklit eden SNKRZ LAND'de başkalarıyla rekabet ederek kişisel derecelerini yükseltebilir ve antrenmanlarından keyif alabilirler.
Force geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FRC Token MEXC'de

MEXC Borsası, Force (FRC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FRC alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Force satın almak veya MEXC FRC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Force tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FRC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFRC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFRC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
FRC Fiyat HesaplayıcıForce Satın Alma

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/USDT
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