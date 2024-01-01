PeruvianNational Fan | FPFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PeruvianNational Fan Hızlı Proje Tanıtımı
Peruvian National Football Team Fan Tokeni, taraftar deneyimlerinde devrim yaratmak için tasarlanmış bir BRC-20 akıllı sözleşmesidir. Token, Peru Milli Futbol Takımı taraftarlarının özel anketlere ve etkinliklere katılmasına, dijital koleksiyonlar oluşturmasına, taraftar ödülleri, görevler ve harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma ve görev özelliklerinin keyfini çıkarmasına olanak tanır.PeruvianNational Fan geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFPFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFPFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000