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Peruvian National Football Team Fan Tokeni, taraftar deneyimlerinde devrim yaratmak için tasarlanmış bir BRC-20 akıllı sözleşmesidir. Token, Peru Milli Futbol Takımı taraftarlarının özel anketlere ve etkinliklere katılmasına, dijital koleksiyonlar oluşturmasına, taraftar ödülleri, görevler ve harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma ve görev özelliklerinin keyfini çıkarmasına olanak tanır.