FOX token | FOX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FOX token Hızlı Proje Tanıtımı
Finansın geleceğini şekillendirmeye yardımcı olun. FOX Tokenlari size organizasyonu şekillendirmeye yardımcı olmak için eşsiz bir fırsat sunar ve teklifler sunmanıza ve oylamanıza olanak tanır.FOX token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FOX Token MEXC'de
MEXC Borsası, FOX token (FOX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FOX
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FOX token satın almak veya MEXC FOX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FOX token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FOX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFOX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-16
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,001,337