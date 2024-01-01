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Forward, Web 3.0'ın WordPress'idir ve şu anda uygulanmakta olan Rust, Go, Haskel ve Python ile insanların dApp'lerini istedikleri herhangi bir EVM tabanlı zincire dağıtmalarına yardımcı olan sürükle ve bırak konseptli kodsuz bir çözüm oluşturmuştur. Şimdiden 800'den fazla zincir Forward Factory ile entegre edilmiştir.