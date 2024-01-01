Forward | FORWARD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Forward Hızlı Proje Tanıtımı
Forward, Web 3.0'ın WordPress'idir ve şu anda uygulanmakta olan Rust, Go, Haskel ve Python ile insanların dApp'lerini istedikleri herhangi bir EVM tabanlı zincire dağıtmalarına yardımcı olan sürükle ve bırak konseptli kodsuz bir çözüm oluşturmuştur. Şimdiden 800'den fazla zincir Forward Factory ile entegre edilmiştir.Forward geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FORWARD Token MEXC'de
MEXC Borsası, Forward (FORWARD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FORWARD
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Tokenin İngilizce adıFORWARD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFORWARD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000