FORT | FORT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FORT Hızlı Proje Tanıtımı
Forta, DeFi, NFT, yönetim, köprüler ve diğer Web3 sistemlerindeki tehditleri ve anormallikleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek için merkezi olmayan bir izleme ağıdır.FORT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FORT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFORT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFORT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000