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Forta, DeFi, NFT, yönetim, köprüler ve diğer Web3 sistemlerindeki tehditleri ve anormallikleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek için merkezi olmayan bir izleme ağıdır.