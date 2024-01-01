FORE Protocol | FORE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FORE Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
FORE, insanlar tarafından desteklenen gerçekten merkeziyetsiz bir eşler arası tahmin ekosistemidir. İnsanlar tahmin piyasaları yaratır, piyasa oranlarını belirler, birbirlerine karşı piyasalara katılır ve piyasa sonuçlarını kendileri doğrular. İster spor, espor, güncel olaylar veya kripto alanındaki popüler etkinliklerden inanılmaz derecede niş etkinliklere kadar, hepsini FORE'de bulabilir (veya oluşturabilirsiniz!).FORE Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FORE Token MEXC'de
MEXC Borsası, FORE Protocol (FORE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FORE
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Tokenin İngilizce adıFORE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFORE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000