FORE Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FORE, insanlar tarafından desteklenen gerçekten merkeziyetsiz bir eşler arası tahmin ekosistemidir. İnsanlar tahmin piyasaları yaratır, piyasa oranlarını belirler, birbirlerine karşı piyasalara katılır ve piyasa sonuçlarını kendileri doğrular. İster spor, espor, güncel olaylar veya kripto alanındaki popüler etkinliklerden inanılmaz derecede niş etkinliklere kadar, hepsini FORE'de bulabilir (veya oluşturabilirsiniz!).