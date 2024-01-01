FOOL BULL | FOOLBULL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FOOL BULL Hızlı Proje Tanıtımı
Ayı devri sona erdi ve boğa devri geliyor.FOOL BULL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FOOLBULL Token MEXC'de
MEXC Borsası, FOOL BULL (FOOLBULL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FOOLBULL
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FOOL BULL satın almak veya MEXC FOOLBULL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FOOL BULL tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FOOLBULL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFOOLBULL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFOOLBULL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000