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FONSmartChain, EVM uyumlu akıllı sözleşmeleri ve protokolleri destekleyen yenilikçi bir çözümdür. Küresel zincirler arası aktarımı ve diğer iletişimleri tamamen hayata geçirerek dünyanın dört bir yanındaki Web3 kullanıcıları için sınırsız olası blok zinciri etkinliklerini oluşturmaktadır. Ayrıca, beacon zincirine verimlilik ve birlikte çalışabilirlik getirir ve birlikte çalışabilirliği yerel olarak destekler. Proof of Stake (APoS) uzlaşmasıyla, son derece kısa blok sürelerini ve düşük ücretleri destekler, Apos mekanizması yeni FON üretmez.