FONSmartChain | FONCOIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FONSmartChain Hızlı Proje Tanıtımı
FONSmartChain, EVM uyumlu akıllı sözleşmeleri ve protokolleri destekleyen yenilikçi bir çözümdür. Küresel zincirler arası aktarımı ve diğer iletişimleri tamamen hayata geçirerek dünyanın dört bir yanındaki Web3 kullanıcıları için sınırsız olası blok zinciri etkinliklerini oluşturmaktadır. Ayrıca, beacon zincirine verimlilik ve birlikte çalışabilirlik getirir ve birlikte çalışabilirliği yerel olarak destekler. Proof of Stake (APoS) uzlaşmasıyla, son derece kısa blok sürelerini ve düşük ücretleri destekler, Apos mekanizması yeni FON üretmez.FONSmartChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFONCOIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFONCOIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz26,000,000