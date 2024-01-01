FOGR Computing Chain | FOGR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FOGR Computing Chain Hızlı Proje Tanıtımı
FOGR Computing Chain (kısaca FOGR) merkeziyetsiz bir FOGR bilgi işlem platformudur. Dünyadaki tüm bilgi işlem özellikli cihazları birbirine bağlayan bir ağ oluşturmak için tasarlanan FOGR, hizmet sağlayıcılar ve tüketiciler arasında iki yönlü bir piyasaya ilham veren yerel protokol tokenlerine sahip bir blok zinciridir.FOGR Computing Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFOGR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFOGR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz98,000,000