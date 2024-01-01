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FOGR Computing Chain (kısaca FOGR) merkeziyetsiz bir FOGR bilgi işlem platformudur. Dünyadaki tüm bilgi işlem özellikli cihazları birbirine bağlayan bir ağ oluşturmak için tasarlanan FOGR, hizmet sağlayıcılar ve tüketiciler arasında iki yönlü bir piyasaya ilham veren yerel protokol tokenlerine sahip bir blok zinciridir.