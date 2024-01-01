Fanzee | Fnz Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fanzee Hızlı Proje Tanıtımı
Fanzee, spor ve eğlence kuruluşlarının sürükleyici oyunlaştırma deneyimleri yoluyla hayranlarıyla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir hayran etkileşimi platformudur.Fanzee geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Fnz Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFNZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFNZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000