FNF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FANFFLE, Web 3.0 aracılığıyla geliştiriciler, işletmeler, bireyler ve DAO'lar için çeşitli Web 3.0 hizmetleri sağlayan bir platformdur. Goong, PFP NFT, Game, Art, Haiti, Metaverse Product, Market ve DAO olarak mevcuttur. FANFFLE ekosistemiyle kullanıcılar çevreyi korurken, kendilerini de koruyabilir.