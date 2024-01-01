FNF | FNF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FNF Hızlı Proje Tanıtımı
FANFFLE, Web 3.0 aracılığıyla geliştiriciler, işletmeler, bireyler ve DAO'lar için çeşitli Web 3.0 hizmetleri sağlayan bir platformdur. Goong, PFP NFT, Game, Art, Haiti, Metaverse Product, Market ve DAO olarak mevcuttur. FANFFLE ekosistemiyle kullanıcılar çevreyi korurken, kendilerini de koruyabilir.FNF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FNF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFNF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFNF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000