FNCY | FNCY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FNCY Hızlı Proje Tanıtımı
FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.FNCY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FNCY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFNCY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFNCY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000