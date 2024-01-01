Financie Token | FNCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Financie Token Hızlı Proje Tanıtımı
FiNANCiE, token satışları yoluyla sürdürülebilir topluluk yönetimi ve işlem ücreti geliri sağlamak için blockchain teknolojisini kullanan yeni bir kitle fonlaması 2.0 hizmetidir. Spor kulüpleri ve içerik oluşturucular, "CT" (Topluluk tokeni) yayınlamak ve satmak için "sahip" olarak hareket ederken, CT'yi satın alan hayranlar "destekçi" olur ve topluluğa katılır.Financie Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FNCT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFNCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFNCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000,000