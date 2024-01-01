Financie Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FiNANCiE, token satışları yoluyla sürdürülebilir topluluk yönetimi ve işlem ücreti geliri sağlamak için blockchain teknolojisini kullanan yeni bir kitle fonlaması 2.0 hizmetidir. Spor kulüpleri ve içerik oluşturucular, "CT" (Topluluk tokeni) yayınlamak ve satmak için "sahip" olarak hareket ederken, CT'yi satın alan hayranlar "destekçi" olur ve topluluğa katılır.