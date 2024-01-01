FimarkCoin | FMC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FimarkCoin Hızlı Proje Tanıtımı
FMC, ödeme süreçlerini basitleştirmeyi ve işlem ücretleri ile seyahat masraflarının etkin bir şekilde ortak ödenmesini sağlamayı amaçlayan FMCPAY Exchange'in yerel tokenidir. FMCPAY Exchange, FUINRE şirketine ait olan ve ABD'de finansal işletme lisansı kaydı bulunan bir kripto para birimi ve elektronik borsadır. Dijital varlıkları kullanarak kullanıcıların deneyimlerini güçlendiren ölçeklenebilir, güvenli blok zinciri çözümleri inşa etmektedir.FimarkCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FMC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFMC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFMC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz128,318,618,918