FLX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RAI sistemi, Reflexer "yönetişim-olmayan" token, FLX aracılığıyla merkeziyetsiz güvenlik teşviklerine sahip olacaktır. "Yönetilemezlik" ilkesi, insan kontrolünü RAI sisteminden aşamalı olarak kaldırma ve böylece onu sosyal olarak ölçeklenebilir hale getirme arzumuzdan kaynaklanmaktadır.