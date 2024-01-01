FLX | FLX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FLX Hızlı Proje Tanıtımı
RAI sistemi, Reflexer "yönetişim-olmayan" token, FLX aracılığıyla merkeziyetsiz güvenlik teşviklerine sahip olacaktır. "Yönetilemezlik" ilkesi, insan kontrolünü RAI sisteminden aşamalı olarak kaldırma ve böylece onu sosyal olarak ölçeklenebilir hale getirme arzumuzdan kaynaklanmaktadır.FLX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFLX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFLX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000