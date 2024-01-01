Flare | FLR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Flare Hızlı Proje Tanıtımı
Flare, State Connector ve Flare Time Series Oracle (FTSO) olmak üzere 2 temel protokole sahip bir katman 1 EVM blok zinciridir. Bu protokoller, geliştiricilerin sağlam ve merkeziyetsiz birlikte çalışabilirlik uygulamalarından oluşan bir ekosistem oluşturmasına olanak tanır.Flare geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FLR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFLR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFLR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000