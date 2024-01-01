Flare geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Flare, State Connector ve Flare Time Series Oracle (FTSO) olmak üzere 2 temel protokole sahip bir katman 1 EVM blok zinciridir. Bu protokoller, geliştiricilerin sağlam ve merkeziyetsiz birlikte çalışabilirlik uygulamalarından oluşan bir ekosistem oluşturmasına olanak tanır.