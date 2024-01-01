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Floki Ceo, BSC ekosistemindeki Meme tokeni, $FlokiCeo topluluk odaklıdır ve kimse tarafından kontrol edilemez. Floki adlı bir köpeğin Twitter'ın CEO'su olması bizim hikayemiz. Elon Musk'ın Twitter gönderisi ile başlıyor. Floki Ceo - Sahipleri için anında ödüller sunan merkeziyetsiz bir kripto para birimi. Her işlemin %7'si elde tutanlar arasında paylaşılacak