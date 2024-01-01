FLOKICEO | FLOKICEO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FLOKICEO Hızlı Proje Tanıtımı
Floki Ceo, BSC ekosistemindeki Meme tokeni, $FlokiCeo topluluk odaklıdır ve kimse tarafından kontrol edilemez. Floki adlı bir köpeğin Twitter'ın CEO'su olması bizim hikayemiz. Elon Musk'ın Twitter gönderisi ile başlıyor. Floki Ceo - Sahipleri için anında ödüller sunan merkeziyetsiz bir kripto para birimi. Her işlemin %7'si elde tutanlar arasında paylaşılacakFLOKICEO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FLOKICEO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFLOKICEO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFLOKICEO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000