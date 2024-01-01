FLOKI | FLOKI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FLOKI Hızlı Proje Tanıtımı
NFT oyun metaverse, NFT ve ürün pazarı, kripto eğitim platformu aracılığıyla kullanılan bir meme coini. Proje, Elon Musk'ın köpeğinin adı Floki'den esinlendi ve kardeşi Kimbal Musk ile ortaklık kurdu. FLOKI en iyi 10 kripto projesinden biri ve NFT oyun sektöründe fiili lider olmayı hedeflemektedir.FLOKI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFLOKI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFLOKI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000,000