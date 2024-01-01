FLOKI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NFT oyun metaverse, NFT ve ürün pazarı, kripto eğitim platformu aracılığıyla kullanılan bir meme coini. Proje, Elon Musk'ın köpeğinin adı Floki'den esinlendi ve kardeşi Kimbal Musk ile ortaklık kurdu. FLOKI en iyi 10 kripto projesinden biri ve NFT oyun sektöründe fiili lider olmayı hedeflemektedir.