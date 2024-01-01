FleaMint | FLMC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FleaMint Hızlı Proje Tanıtımı
FleaMint, geleneksel işletmelere dönüştürücü bir platform sunarak merkeziyetsiz finans dünyasına açılan yenilikçi bir kapı olarak öne çıkıyor. Görevleri, Web3'ün potansiyelini benimsemek için güvenli ve verimli bir ekosistem sağlayarak Web2 işletmeleri için kaynak yaratma ortamında devrim yaratmaktır. FleaMint ile işletmeler, çığır açan bir dijital klon pazarına ve DeFi girişim yatırım fırsatlarına erişim elde ederek ürün ve hizmetlerin değişmezliğini sağlar.FleaMint geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FLMC Token MEXC'de
MEXC Borsası, FleaMint (FLMC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FLMC
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FleaMint satın almak veya MEXC FLMC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FleaMint tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FLMC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFLMC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFLMC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000