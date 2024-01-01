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FleaMint, geleneksel işletmelere dönüştürücü bir platform sunarak merkeziyetsiz finans dünyasına açılan yenilikçi bir kapı olarak öne çıkıyor. Görevleri, Web3'ün potansiyelini benimsemek için güvenli ve verimli bir ekosistem sağlayarak Web2 işletmeleri için kaynak yaratma ortamında devrim yaratmaktır. FleaMint ile işletmeler, çığır açan bir dijital klon pazarına ve DeFi girişim yatırım fırsatlarına erişim elde ederek ürün ve hizmetlerin değişmezliğini sağlar.