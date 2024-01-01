FITFI | FITFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FITFI Hızlı Proje Tanıtımı
Step App, çekirdek ekibinin geliştirdiği fitness ekonomisi için oyunlaştırılmış bir metaverse oluşturan Step Protokolü'ndeki ilk uygulamadır. Kullanıcıların platformda sosyalleşerek ve hareket ederek kazanmaları için temelde yürümelerine, jogging yapmalarına ve koşmalarına olanak sağlar. Ekosistemlerinin tescilli teknolojisiyle, Step App, aranan kullanıcılar ve fitness elçilerinden oluşan devasa bir topluluk üzerine kurulmuştur. $FITFI, Step Protokolünün yönetişim ve gaz tokenidir ve ayrıca temel FitFi deneyiminin hizmet tokenidir.FITFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FITFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFITFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFITFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000