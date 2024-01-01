FIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SNKRZ bir Web3 fitness platformudur. Kullanıcılar yürüyerek, koşarak veya bisiklete binerek ve ayrıca platform içinde kendi arazilerini geliştirerek FIT tokenleri kazanabilirler. FIT tokeni, SNKRZ ekonomi sistemi içinde kullanılır ve kullanıcıların ürün satın almalarına, ayakkabılarını geliştirmelerine ve yeni araziler edinmelerine olanak tanır.