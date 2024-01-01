FIT | FIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FIT Hızlı Proje Tanıtımı
SNKRZ bir Web3 fitness platformudur. Kullanıcılar yürüyerek, koşarak veya bisiklete binerek ve ayrıca platform içinde kendi arazilerini geliştirerek FIT tokenleri kazanabilirler. FIT tokeni, SNKRZ ekonomi sistemi içinde kullanılır ve kullanıcıların ürün satın almalarına, ayakkabılarını geliştirmelerine ve yeni araziler edinmelerine olanak tanır.FIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000