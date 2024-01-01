FIS | FIS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FIS Hızlı Proje Tanıtımı
Fispere, gelişmiş araçları, derin likiditesi ve kullanıcı dostu deneyimiyle bilinen dinamik, çok zincirli, merkeziyetsiz bir dijital varlık borsasıdır (DEX). Hem projeler hem de alım satım yapanlar için kolaylaştırılmış varlık swapları ve çeşitli değerli araçlar sunmaktadır. Fispere, zincirlerden bağımsız bir platform olmayı hedefleyerek Ethereum da dahil olmak üzere birden fazla zincir arasında yayılmaktadır. Bu strateji, kullanıcı etkileşimini çeşitli blok zinciri ekosistemleriyle kolaylaştırarak sorunsuz varlık akışı sağlamaktadır.FIS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FIS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFIS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFIS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000