Filecoin | FIL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Filecoin Hızlı Proje Tanıtımı
Filecoin [Futures] (FIL) bir kripto para birimidir. Kullanıcılar madencilik süreci boyunca FIL üretebilirler.
Proje detayları için lütfen yukarıda belirtilen proje resmi web sitesini ziyaret edin."Filecoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FIL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFIL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFIL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-08-10
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000