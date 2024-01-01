Bonfida | FIDA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bonfida Hızlı Proje Tanıtımı
Solana'daki en eski kuruculardan ve ekosistem için birçok ilkten biri olan Bonfida, en güçlü performans gösteren blok zincirinde neler yapılabileceğini göstermeyi hedefliyor. Başlıca ürün Solana Name Service'dir.Bonfida geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFIDA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFIDA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000