Bonfida geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Solana'daki en eski kuruculardan ve ekosistem için birçok ilkten biri olan Bonfida, en güçlü performans gösteren blok zincirinde neler yapılabileceğini göstermeyi hedefliyor. Başlıca ürün Solana Name Service'dir.