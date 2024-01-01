Funft | FFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Funft Hızlı Proje Tanıtımı
Funft, NFT yaratıcılarını, kullanıcılarını ve tüketicilerini merkeziyetsiz bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlayan çoklu zincirli bir NFT yayınlama ve alım satım platformudur. Misyonumuz, kripto dünyasında bir değer yakalayıcı olmak ve Web 3.0 dünyasına giden en iyi geçidi oluşturmaktır. Funft olarak, NFT ekosistemi için güvenli, şeffaf ve yenilikçi bir platform sunmaya çalışıyoruz. Yaratıcıları benzersiz eserlerini yayınlamaları konusunda güçlendiriyor ve dünya çapındaki kullanıcıların bunları al-sat yapmalarını sağlıyoruz. Funft, yaratıcılar, kullanıcılar ve tüketiciler arasındaki boşluğu kapatmakta ve canlı, merkeziyetsiz bir NFT ekosistemi oluşturmaktadır.Funft geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz