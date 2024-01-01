FEVR | FEVR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FEVR Hızlı Proje Tanıtımı
RealFevr, lisanslı spor dijital koleksiyon ürünleri etrafında iddialı bir oyun ve sürükleyici bir ekosistem oluşturan Portekizli bir Web3 girişimidir.
Şirket, yenilikçi teknolojiyi ve blok zinciri merkeziyetsizliğini, aynı zamanda RealFevr'in Web3 oyunu "FEVR Battle Arena'da" (şu anda Açık Beta aşamasında) oynanabilir öğeler olduğundan, kullanışlılığı yalnızca koleksiyoncunun bakış açısının ötesine geçecek olan video formatındaki koleksiyon öğelerinin özgünlüğüyle birleştirerek NFT ekosisteminde devrim yaratmayı hedefliyor.FEVR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FEVR Token MEXC'de
MEXC Borsası, FEVR (FEVR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FEVR
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FEVR satın almak veya MEXC FEVR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FEVR tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FEVR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFEVR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFEVR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz15,453,746,771