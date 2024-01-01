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RealFevr, lisanslı spor dijital koleksiyon ürünleri etrafında iddialı bir oyun ve sürükleyici bir ekosistem oluşturan Portekizli bir Web3 girişimidir. Şirket, yenilikçi teknolojiyi ve blok zinciri merkeziyetsizliğini, aynı zamanda RealFevr'in Web3 oyunu "FEVR Battle Arena'da" (şu anda Açık Beta aşamasında) oynanabilir öğeler olduğundan, kullanışlılığı yalnızca koleksiyoncunun bakış açısının ötesine geçecek olan video formatındaki koleksiyon öğelerinin özgünlüğüyle birleştirerek NFT ekosisteminde devrim yaratmayı hedefliyor.