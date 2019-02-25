Fetch | FET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fetch Hızlı Proje Tanıtımı
Fetch.AI, ekonomik bir İnternet oluşturmak için makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI), çok aracılı sistemler ve merkezi olmayan defter teknolojisini birleştirir. Somut rehberlik ve tahminlerle, veri, donanım, hizmetler, insanlar ve altyapı gibi ekonomik faaliyet bileşenlerinin dijital aracıları işlerini verimli bir şekilde yapabilir. Fetch, tüm pazarlara otonom sistemler getirmeye kararlıdır. Halihazırda, piyasa özerkliği süreci çok sayıda insan ve maddi kaynak gerektirir; otomatikleştirilmiş ekonomik işlemler, piyasanın verimli ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilir.Fetch geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FET Token MEXC'de
MEXC Borsası, Fetch (FET) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FET
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Fetch satın almak veya MEXC FET ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Fetch tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FET vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-02-25
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0867 USDT
Maksimum Arz1,152,997,575