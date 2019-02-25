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Fetch.AI, ekonomik bir İnternet oluşturmak için makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI), çok aracılı sistemler ve merkezi olmayan defter teknolojisini birleştirir. Somut rehberlik ve tahminlerle, veri, donanım, hizmetler, insanlar ve altyapı gibi ekonomik faaliyet bileşenlerinin dijital aracıları işlerini verimli bir şekilde yapabilir. Fetch, tüm pazarlara otonom sistemler getirmeye kararlıdır. Halihazırda, piyasa özerkliği süreci çok sayıda insan ve maddi kaynak gerektirir; otomatikleştirilmiş ekonomik işlemler, piyasanın verimli ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilir.