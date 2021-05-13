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FEG Token, Ethereum blok zinciri (ERC-20) ve Binance Smart Chain (BEP-20) üzerinde çalışan ve tamamıyla denetlenmiş SmartDeFi™ Token Launchpad'i ile başlatılan, tamamen Merkeziyetsiz Ekosistemin Varlık Destekli ve Düzenli Gelir kazandıran Yönetim tokenidir. Bu projeyle aynı ada sahip başka bir proje daha olduğunu lütfen göz önünde bulundurun. Lütfen resmi websitesinde sunulan bilgilere dikkat edin.