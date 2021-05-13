FEG Token | FEG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FEG Token Hızlı Proje Tanıtımı
FEG Token, Ethereum blok zinciri (ERC-20) ve Binance Smart Chain (BEP-20) üzerinde çalışan ve tamamıyla denetlenmiş SmartDeFi™ Token Launchpad'i ile başlatılan, tamamen Merkeziyetsiz Ekosistemin Varlık Destekli ve Düzenli Gelir kazandıran Yönetim tokenidir.
Bu projeyle aynı ada sahip başka bir proje daha olduğunu lütfen göz önünde bulundurun. Lütfen resmi websitesinde sunulan bilgilere dikkat edin.FEG Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFEG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFEG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-05-13
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000