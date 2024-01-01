FDV Labs | FDV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FDV Labs Hızlı Proje Tanıtımı
FDV Labs, Ethereum blok zinciri üzerinde geliştirilen ve geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans (DeFi) arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan yenilikçi bir finansal platformdur.FDV Labs geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FDV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFDV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFDV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000