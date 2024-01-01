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FDV Labs, Ethereum blok zinciri üzerinde geliştirilen ve geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans (DeFi) arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan yenilikçi bir finansal platformdur.