FacetERC | FCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FacetERC Hızlı Proje Tanıtımı
FacetERC - DeFi Erişilebilirliğini Yeniden Tanımlıyor: Güvenli, Basitleştirilmiş ve Toplum Odaklı Finans Dünyasına Giriş Yapın.FacetERC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FCT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,900,000,000