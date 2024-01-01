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BSC Fair, geliştiricilerin, işletmelerin ve kullanıcıların merkeziyetsiz uygulamalarla (dApps) etkileşim kurma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış yenilikçi bir blok zinciri platformudur. Dijital gelecek için güvenli, şeffaf ve merkeziyetsiz bir ekosistem yaratmayı amaçlamaktadır.