FAIR | FAIR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FAIR Hızlı Proje Tanıtımı
BSC Fair, geliştiricilerin, işletmelerin ve kullanıcıların merkeziyetsiz uygulamalarla (dApps) etkileşim kurma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış yenilikçi bir blok zinciri platformudur. Dijital gelecek için güvenli, şeffaf ve merkeziyetsiz bir ekosistem yaratmayı amaçlamaktadır.FAIR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FAIR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFAIR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFAIR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000