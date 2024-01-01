Finance Ai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AIFinance, kripto endüstrisinde devrim yaratmak için yapay zekanın gücünden yararlanarak çığır açan bir blok zinciri projesidir. AIFinance, kullanıcılara yapay zeka teknolojisini kullanarak alım satım stratejilerini otomatikleştirme olanağı sunmaktadır. Bu, alım satım stratejilerini geliştirmek için geçmiş finansal verileri kullanmayı, zarar durdur emirlerini otomatikleştirmeyi ve piyasa düşüşleri sırasında dolar-maliyet ortalamasını uygulamayı içerir.